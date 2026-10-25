Sporting proibido de ceder pontos na recepção ao Académico de Viseu

O Sporting vai tentar manter hoje a desvantagem atual para o comandante da I Liga de futebol, quando receber o Académico de Viseu, em jogo da nona jornada da prova.

Depois de o FC Porto, campeão nacional e líder isolado do campeonato, com 27 pontos, ter vencido no sábado em Barcelos o Gil Vicente por 1-0, os 'leões', atuais terceiros, precisam de manter pelo menos a desvantagem com que partiram para a ronda, que se cifrava nos seis pontos, pelo que os três pontos são determinantes para se manterem na corrida ao título.

Do outro lado, apresenta-se um Académico de Viseu que regressou esta temporada à I Liga e que se encontra a fazer um campeonato acima da média, ocupando o sexto posto, com 14 pontos, e tendo já 'arrancado' um surpreendente empate em casa do Benfica, na ronda inaugural.

Além do embate de Alvalade, hoje, realizam-se ainda mais três jogos para a I Liga, com o Estoril Praia a receber o Moreirense, o Rio Ave o Famalicão e o Nacional o Sporting de Braga.

Jogo do Nacional centra atenções neste domingo Bom dia. Este domingo é marcado pelo encerramento das comemorações do Dia do Exército, por um dia cheio de desporto e pelo último dia do Mercado de Automóveis Usados. E não se esqueça que hoje de madrugada a hora atrasou, ajustando-se ao horário de inverno.

Programa e resultados da nona jornada

- Sexta-feira, 23 out:

Vitória de Guimarães -- Marítimo, 5-0

- Sábado, 24 out:

Estrela Amadora - Casa Pia, 0-2

Alverca - Arouca, 0-1

Gil Vicente - FC Porto, 0-1

- Domingo, 25 out:

Estoril Praia -- Moreirense, 15:30

Rio Ave -- Famalicão, 18:00

Nacional - Sporting de Braga, 18:00

Sporting - Académico de Viseu, 20:30

- Segunda-feira, 26 out:

Santa Clara - Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)