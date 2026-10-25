Sporting proibido de ceder pontos na recepção ao Académico de Viseu
Nacional recebe Sporting de Braga às 18 horas, em jogo da nona jornada do campeonato
O Sporting vai tentar manter hoje a desvantagem atual para o comandante da I Liga de futebol, quando receber o Académico de Viseu, em jogo da nona jornada da prova.
Depois de o FC Porto, campeão nacional e líder isolado do campeonato, com 27 pontos, ter vencido no sábado em Barcelos o Gil Vicente por 1-0, os 'leões', atuais terceiros, precisam de manter pelo menos a desvantagem com que partiram para a ronda, que se cifrava nos seis pontos, pelo que os três pontos são determinantes para se manterem na corrida ao título.
Do outro lado, apresenta-se um Académico de Viseu que regressou esta temporada à I Liga e que se encontra a fazer um campeonato acima da média, ocupando o sexto posto, com 14 pontos, e tendo já 'arrancado' um surpreendente empate em casa do Benfica, na ronda inaugural.
Além do embate de Alvalade, hoje, realizam-se ainda mais três jogos para a I Liga, com o Estoril Praia a receber o Moreirense, o Rio Ave o Famalicão e o Nacional o Sporting de Braga.
Jogo do Nacional centra atenções neste domingo
Bom dia. Este domingo é marcado pelo encerramento das comemorações do Dia do Exército, por um dia cheio de desporto e pelo último dia do Mercado de Automóveis Usados. E não se esqueça que hoje de madrugada a hora atrasou, ajustando-se ao horário de inverno.
Programa e resultados da nona jornada
- Sexta-feira, 23 out:
Vitória de Guimarães -- Marítimo, 5-0
- Sábado, 24 out:
Estrela Amadora - Casa Pia, 0-2
Alverca - Arouca, 0-1
Gil Vicente - FC Porto, 0-1
- Domingo, 25 out:
Estoril Praia -- Moreirense, 15:30
Rio Ave -- Famalicão, 18:00
Nacional - Sporting de Braga, 18:00
Sporting - Académico de Viseu, 20:30
- Segunda-feira, 26 out:
Santa Clara - Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)