Assembleia popular pelo direito à habitação volta a reunir-se domingo no Funchal

A segunda Assembleia Popular pelo Direito à Habitação realiza-se no próximo domingo, 1 de Novembro, pelas 17 horas, no Jardim Municipal do Funchal, na sequência do encontro promovido no passado dia 25 de Outubro.

A iniciativa pretende dar continuidade à discussão colectiva sobre o acesso à habitação na Madeira, num contexto que os promotores associam à especulação imobiliária e às dificuldades sentidas por quem procura casa na Região.

A primeira assembleia reuniu pessoas de vários pontos da Madeira e permitiu partilhar testemunhos, trocar ideias e discutir propostas, num exercício de democracia directa aberto à participação de todos.

Segundo a organização, foi também decidido realizar mais duas assembleias populares até à manifestação 'Casas para Viver', marcada para 14 de Novembro.

O convite é dirigido a todas as pessoas e tem o objectivo de alargar a participação cívica e encontrar respostas colectivas para os problemas relacionados com o direito à habitação.