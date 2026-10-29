Música Popular em São Roque do Faial

Realiza-se amanhã o III Encontro de Música Popular em Terras do Cedro Gordo, promovido pela Casa do Povo de São Roque do Faial. Nesta edição junta-se ao Grupo de Tocares e Cantares "Camponeses" grupos dos concelhos de Câmara de Lobos, da Ribeira Brava e da Calheta. O evento decorre a partir das 19h30.

O objectivo, revela a organização, é proporcionar uma tarde/noite animada e diversificada, dando ênfase à música popular, ao mesmo tempo que promove o convívio e a partilha de conhecimentos entre os intervenientes no referido encontro.

Destaca a Casa do Povo que é a primeira vez que os grupos convidados se apresentam neste palco. Vão actuar além do anfitrião, o Grupo de Cantares da Casa do Povo da Tabua, o Grupo de Tocares e Cantares da Casa do Povo do Jardim da Serra; e o Grupo de Cantares do Paul do Mar.

“Este tipo de iniciativas serve também para os participantes mostrarem aquilo que vão fazendo nas suas localidades através da preservação da música popular”, refere a nota de divulgação.

A Casa do Povo criou este Encontro para promover intercâmbios com grupos congéneres da Região.

A participação é livre.