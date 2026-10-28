Mundial de Biatle, Triatle e Laser Run em imagens

A emoção, a adrenalina e a consagração dos novos campeões do mundo continuam a marcar a festa dos Campeonatos do Mundo de Biatle, Triatle e Laser Run, no Funchal. O Centro Náutico de São Lázaro tem sido o palco de grandes momentos desportivos, com os dois primeiros dias dedicados ao biatle. Agora, as atenções viram-se para o triatle, com novas provas e muitos motivos para acompanhar, em imagens, tudo o que se vive na baixa da capital madeirense.