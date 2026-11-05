JPP defende apoio ao movimento associativo no centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses

A deputada do JPP, Lina Pereira, destacou o papel do movimento associativo na origem e no desenvolvimento das corporações de bombeiros, considerando que estas instituições são fundamentais não apenas para a protecção civil, mas também para a identidade e organização das comunidades locais.

Na intervenção dedicada ao centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, fundados em Novembro de 1926, a parlamentar recordou que muitas destas instituições nasceram da iniciativa dos próprios cidadãos, que se organizaram para proteger pessoas, património e território.

Lina Pereira defendeu que homenagear os bombeiros deve representar também um compromisso com o futuro, através do apoio ao movimento associativo, da garantia de condições dignas de trabalho e da sustentabilidade financeira das associações.

"Não podemos querer comunidades mais protegidas se não cuidarmos das instituições que nasceram precisamente da vontade dessas mesmas comunidades", afirmou.

Em nome do JPP, deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos bombeiros, dirigentes, associados, antigos combatentes desta missão e respectivas famílias.