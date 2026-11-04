The Beatles by The Beetlers tomam conta do palco do Capoeira Lounge

Prepare-se para uma viagem no tempo ao som dos maiores êxitos da banda mais icónica da história da música. No próximo Sábado, 7 de novembro, os The Beetlers prestam homenagem aos lendários The Beatles, num concerto repleto de clássicos que marcaram gerações e continuam a conquistar públicos em todo o mundo.

Dos temas mais emblemáticos da pop-rock britânica às canções que definiram uma era, esta será uma noite de boa música, nostalgia e energia contagiante no ambiente acolhedor do Capoeira Lounge.

Sábado, 7 de novembro, a partir das 20h00 - Entrada livre

Capoeira Lounge Bar

Caniço-de-Baixo

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2.