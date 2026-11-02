Clube Naval do Funchal conquista vários pódios na Taça da Madeira SUP

O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou vários lugares de pódio na Taça da Madeira SUP, disputada no passado dia 31 de Outubro, em Machico, numa prova regional no formato Sprint que decorreu em boas condições para a prática da modalidade.

A equipa do CNF esteve representada por um grupo de atletas que alcançou resultados de destaque nos diferentes escalões e categorias. A participação ficou também marcada pela estreia de novos elementos na competição, que demonstraram uma prestação positiva.

No escalão Sub12, Lorena Almeida conquistou o 1.º lugar, enquanto Diego Barradas alcançou a 2.ª posição.

Em Sub15, Charllote Andrade garantiu a vitória, seguida de Luna Rodrigues e Santiago Pinto, ambos na 2.ª posição. Yvan Yuzik terminou em 4.º lugar e Gabriel Fernandes em 5.º.

Já em Sub18, Carlota Rodrigues alcançou o 1.º lugar. Na categoria Open, Raquel Gouveia venceu a prova, conquistando o lugar mais alto do pódio, enquanto Hugo Nascimento terminou na 4.ª posição.

Destaque ainda para Afonso Figueira, que alcançou o 3.º lugar na prova All-around.

A Taça da Madeira SUP ficou também marcada pelo convívio proporcionado pela prova de estafeta, num ambiente de partilha e espírito desportivo entre os participantes.