Capitania do Funchal alerta má visibilidade no mar

A Capitania do Porto do Funchal emitiu este sábado um aviso de visibilidade má para a orla marítima do arquipélago da Madeira, alertando para a possibilidade de condições de visibilidade fraca a má até ao final da manhã de domingo, 1 de Novembro.

De acordo com a informação transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará de Sul/Sudeste, moderado a fresco, entre os 20 e os 39 km/h, podendo atingir intensidade muito fresca até ao final da tarde, diminuindo posteriormente.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de Oeste/Noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, enquanto na costa Sul a altura deverá variar entre um e 1,5 metros.

Perante estas condições, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adopção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração e a vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas.

É também aconselhado evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de protecção dos portos, arribas e praias, bem como não praticar pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A autoridade marítima alerta que, nestas condições, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

O aviso é válido até às 18h00 de domingo, 1 de Novembro.