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Desporto

Sporting 'sobre brasas' visita Casa Pia na abertura da 10.ª jornada

Nacional e Marítimo jogam no domingo à tarde

Foto&nbsp;MIGUEL A. LOPES/Lusa
Foto MIGUEL A. LOPES/Lusa

O Sporting visita hoje 'sobre brasas' o Casa Pia, no jogo que abre a 10.ª jornada da I Liga de futebol e no qual os 'leões', a nove pontos do líder FC Porto, estão obrigados a vencer.

No Estádio Municipal de Rio Maior, os 'leões' entram pressionados diante dos 'gansos', depois de nos últimos quatro jogos na I Liga apenas terem vencido o Sporting de Braga, somando empates com Arouca e Famalicão, e derrota com Académico de Viseu.

A equipa de Rui Borges chega a este jogo após garantir a qualificação durante a semana para as meias-finais da Taça da Liga, ao vencer em casa o Marítimo (2-1), enquanto o Casa Pia obteve no sábado a segunda vitória no campeonato, em casa do Estrela da Amadora (2-0).

O jogo entre Casa Pia, 16.º classificado, e Sporting, terceiro, com os mesmos 17 pontos do Santa Clara, quarto, tem início às 20:15 e terá arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.

Os 'leões' e os 'gansos' são os primeiros a entrar em campo nesta 10.ª ronda, na qual o campeão e líder FC Porto recebe no sábado o Estoril Praia (18.º e último), às 20:30.

A jornada encerra apenas na segunda-feira, com dois jogos a partir das 20:15: o Benfica, segundo colocado, recebe o Alverca, oitavo, e o Gil Vicente, sétimo, joga em casa com o Vitória de Guimarães, 13.º classificado.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 out:

Casa Pia - Sporting, 20:15.

- Sábado, 31 out:

Moreirense - Estrela da Amadora, 15:30.

FC Porto - Estoril Praia, 20:30.

- Domingo, 01 nov:

Arouca - Nacional, 15:30.

Académico de Viseu - Rio Ave, 18:00.

Marítimo - Santa Clara, 18:00.

Sporting de Braga - Famalicão, 20:30.

- Segunda-feira, 02 nov:

Benfica - Alverca, 20:15.

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:15.

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