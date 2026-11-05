Coro Infantil do Conservatório celebra 39 anos com concerto na Igreja do Colégio

O Coro Infantil do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, celebra 39 anos de actividade com um concerto comemorativo no próximo dia 7 de Novembro, às 16h30, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal. A celebração inclui um momento musical, seguido de solenização eucarística. A entrada é livre, mediante a lotação do espaço.

Fundado em Outubro de 1987, o Coro Infantil reúne actualmente 54 crianças, com idades entre os 6 e os 14 anos. A direcção artística está a cargo da professora Zélia Gomes, que acompanha o agrupamento desde 1990. O concerto contará ainda com o acompanhamento ao piano de Paulo Silva.

"Ao longo de quase quatro décadas, o agrupamento tem participado em iniciativas culturais, encontros e festivais de coros infantis e juvenis, bem como em programas de rádio e televisão. Entre as suas participações regulares destaca-se o Festival da Canção Infantil da Madeira, onde assegura o suporte coral das canções concorrentes", sublinha a entidade, através de comunicado.

A actividade do Coro Infantil tem permitido a sucessivas gerações de crianças desenvolver o gosto pela música coral, a prática do canto em conjunto e a experiência de participar em iniciativas artísticas e culturais na Madeira.