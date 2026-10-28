Rei lamenta "terrível acidente" e vai regressar a Madrid

O rei Felipe VI de Espanha lamentou o "terrível acidente" ferroviário ocorrido hoje de manhã em Urda (Toledo), que causou pelo menos 30 mortos, e endereçou as condolências às famílias afetadas.

O monarca informou os jornalistas em Bétera, Valência, onde assistia a exercícios numa base militar, que tencionava "regressar o quanto antes" a Madrid para poder "acompanhar a emergência e conhecer mais pormenores" sobre o acidente.

Felipe VI disse já ter tido oportunidade de falar com o presidente de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page.

Transmitiu "palavras de alento, de apoio e de reconhecimento" a todos os serviços de emergência que estavam a atuar na zona, entre os quais a Unidade Militar de Emergências (UME), mas também de "todos os organismos e proveniências".

"Há muita gente a prestar assistência na emergência", assinalou, segundo a agência espanhola EFE.

Referiu que ainda se estava em plena fase de socorro na zona do acidente, que provocou aparentemente um "número elevado de vítimas mortais e muitos feridos", estando a ser "analisadas todas as circunstâncias".

Mais de 540 pessoas viajavam nos dois comboios de alta velocidade envolvidos na colisão, que ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) perto da estação de Urda, na província de Toledo.

Felipe VI disse ainda que o exercício Grifo 2026 a que assistia em Valência "foi encurtado, como é natural", e será finalizado "o mais rapidamente possível" para que pudesse regressar.