Mais de 200 operacionais combatem fogo em Rio Maior com apoios aéreos

Mais de 200 operacionais combatem um incêndio que deflagrou no sábado à tarde numa zona de mato em Casais Monizes, no concelho de Rio Maior, com os trabalhos a serem dificultados pelo vento forte e pelos acessos ao local.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), indicou que pelas 10:25, o incêndio estava a ser combatido por 201 bombeiros, apoiados por 63 viaturas terrestres e dois meios aéreos.

De acordo com a mesma fonte, o fogo está a lavrar numa zona de mato, sem representar qualquer risco para a população ou habitações.

O incêndio deflagrou às 14:30 de sábado, chegou a estar em fase de conclusão, mas por volta das 21:30 teve uma reativação, devido ao vento forte que se faz sentir naquela região.

Segundo o comandante, é precisamente o vento forte e os difíceis acessos ao local que estão a dificultar o trabalho dos bombeiros no combate às chamas.