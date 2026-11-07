Presidente da República solidário com povo polaco após ataque que inclui ferida portuguesa

O Presidente da República manifestou hoje solidariedade para com o povo polaco, após um ataque a tiro ocorrido em Cracóvia, e já se inteirou do estado de saúde de uma cidadã portuguesa que está entre os feridos.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República, António José Seguro enviou uma mensagem ao Presidente Karol Nawrocki "lamentando profundamente as vítimas mortais do ataque perpetrado hoje em Cracóvia, do qual resultaram também vários feridos".

O chefe de Estado já se inteirou do estado de saúde da cidadã portuguesa, também ferida neste ataque.

"Em seu nome pessoal e no do povo português, o Presidente da República manifesta a sua solidariedade para com o povo polaco, apresentando sentidas condolências às famílias das vítimas e formulando votos de rápida recuperação a todos os feridos", acrescenta a nota da Presidência.

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas no centro de Cracóvia, na Polónia, depois de um homem ter aberto fogo indiscriminadamente contra transeuntes, tendo sido neutralizado pela polícia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou esta tarde que uma cidadã portuguesa está entre os feridos do ataque.

Em declarações à SIC Notícias, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, explicou que a mulher, de 74 anos, estava em Cracóvia para visitar uma neta que se encontra na cidade ao abrigo do programa Erasmus e foi atingida por uma bala durante o tiroteio.

"A informação que nós temos é que já terá sido operada e que estará livre de perigo", adiantou o governante, acrescentando que o embaixador de Portugal na Polónia já está a caminho de Cracóvia para obter mais informações.