Cinco mortos em ataque a tiro no centro da cidade polaca de Cracóvia

Cinco pessoas morreram hoje e várias ficaram feridas no centro de Cracóvia, na Polónia, depois de um homem ter abrir fogo indiscriminadamente contra transeuntes, tendo sido neutralizado pela polícia, noticia a agência France-Presse (AFP).

Segundo um porta-voz da polícia polaca, "um homem entrou de carro na praça do Mercado Principal de Cracóvia e começou a disparar indiscriminadamente contra os transeuntes".

"Na sequência deste incidente, cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas", acrescentou a mesma fonte.

Entretanto, o suspeito foi neutralizado pela polícia e ferido a tiro, tendo sido transportado para o hospital.