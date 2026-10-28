Acidente com dois comboios em linha de alta velocidade em Espanha
Dois comboios de passageiros colidiram hoje em Espanha, numa linha de alta velocidade, perto da estação de Urda, em Toledo, e há pessoas feridas, disseram os serviços de emergências 112.
Segundo a mesma fonte, que não precisou um número de feridos, dois vagões de um comboio saíram da via e caíram por um talude.
A colisão ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) e estão no local bombeiros e outros meios de proteção civil e emergência, segundo o 112 espanhol.