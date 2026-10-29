Dois acidentes aparatosos em Santana

Duas viaturas rent-a-car estiveram envolvidas em acidentes aparatosos durante a tarde de ontem, em Santana, num intervalo de cerca de três horas. As ocorrências deram-se em duas zonas turísticas do concelho e, apesar dos danos materiais significativos, não há registo de feridos, de acordo com a informação apurada pelo DIÁRIO junto do Serviço Regional de Protecção Civil.

O primeiro acidente aconteceu pelas 16 horas, na descida para o Arco de São Jorge. Segundo apurou o DIÁRIO, uma viatura de rent-a-car capotou, ficando com danos materiais avultados. As imagens do local mostram o automóvel praticamente destruído. Os Bombeiros Voluntários de Santana e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estiveram no local, não tendo sido registados feridos na sequência do acidente.

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Cerca de três horas depois, pelas 19 horas, ocorreu um segundo despiste, desta vez na descida do Pico das Pedras, também no concelho de Santana. Uma viatura ligeira, também rent-a-car, saiu da estrada e foi parar a uma zona de mato, sofrendo igualmente danos materiais elevados. Os Bombeiros Voluntários de Santana voltaram a ser mobilizados para a ocorrência. Também neste caso, não houve registo de feridos.

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Os dois acidentes ocorreram em zonas procuradas por turistas que visitam a Região.