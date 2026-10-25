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Incêndio mobiliza bombeiros na Ribeira Brava

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Um foco de incêndio em mato registado na noite de ontem, no sítio do Pomar da Rocha, no concelho da Ribeira Brava, levou à mobilização dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O alerta foi recebido pelas 20h25, tendo sido destacados para o local cinco bombeiros, apoiados por duas viaturas, uma pesada e outra ligeira.

A operação prolongou-se por mais de três horas, com os meios a regressarem ao quartel pelas 23h50.

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