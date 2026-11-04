Festa Literária Infantil homenageia escritora Manuela Vieira em Câmara de Lobos

A 8.ª Festa Literária Infantil do Grémio Literário da Madeira realiza-se amanhã, 5 de Novembro, entre as 10h30 e as 12h30, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. A edição deste ano presta homenagem à escritora madeirense Manuela Vieira e conta já com mais de 170 participantes confirmados.

Poeta, contadora de histórias e educadora, Manuela Vieira está actualmente ligada às áreas da Educação e do Desporto Escolar na Região. É autora de vários livros infantis, entre os quais "Fecha a Torneira Quando Lavares os Dentes" (2023), integrado no Plano Nacional de Leitura, "Maria Campinas, a Menina que Veio das Estrelas" (2024) e "Valentina e o Medo Mentiroso" (2026).

O encontro com as crianças será, segundo a escritora, "um momento repleto de ternura, entusiasmo, imaginação e, naturalmente, muito humor". Através das suas histórias, pretende abordar temas como os medos que podem impedir a concretização de sonhos, a importância do amor em família e o impacto dos pequenos gestos na sociedade.

Com a personagem Valentina, uma menina que sonha ser bailarina, serão exploradas as fragilidades e a coragem necessárias para enfrentar os medos. A história de Maria Campinas levará os participantes ao universo da imaginação e à descoberta de soluções para os desafios do amor em família. Já "Fecha a Torneira Quando Lavares os Dentes" pretende sensibilizar para a importância de escutar os sonhos e valorizar os pequenos gestos.

"Mais do que contar histórias, desejo proporcionar às crianças um encontro com as suas próprias emoções, sonhos e valores, despertando nelas a curiosidade, a reflexão e a vontade de construir um mundo mais feliz e harmonioso. Porque acredito que a literatura infantil não serve apenas para ensinar a ler, mas também para ajudar a compreender a vida", afirma Manuela Vieira.

A iniciativa começa às 10h30, com as boas-vindas, seguindo-se, cinco minutos depois, as actuações de grupos escolares. A EB1/PE e Creche da Quinta Grande apresenta a declamação do reconto da história "Fecha a Torneira Quando Lavares os Dentes", enquanto a EB1/PE e Creche do Jardim da Serra participa com o interlúdio "Fecha a torneira". A EB1/PE Covão e Vargem apresenta um vídeo da história "Maria Campinas, a Menina que Veio das Estrelas".

Às 11h15, está prevista a apresentação conduzida pela escritora, seguindo-se, às 11h50, a homenagem a Manuela Vieira. O programa inclui ainda, às 11h55, uma actuação de animação da Saltos & Trambolhões, com o espectáculo "Sashimi Duo".

O encontro termina com um momento de conversa e dedicatórias com a autora, às 12h20, estando o encerramento marcado para as 12h30.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do endereço electrónico [email protected].

A organização conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que disponibiliza o espaço do Museu de Imprensa e a logística de transportes escolares, e da Saltos & Trambolhões, parceira do Grémio Literário da Madeira desde a primeira edição.