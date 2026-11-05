Ordem dos Enfermeiros homenageia profissionais na Madeira

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros vai homenagear, no próximo dia 10 de Novembro, os profissionais que completaram 25 anos de inscrição na Ordem, bem como os enfermeiros da Região Autónoma da Madeira que se aposentaram entre Setembro de 2025 e Outubro de 2026.

A cerimónia está marcada para as 16 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, e pretende assinalar o percurso profissional dos enfermeiros, reconhecendo os anos de dedicação à profissão e aos cuidados de saúde prestados à população.

O evento contará com a presença do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, e da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas.

A sessão será presidida pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reunindo representantes institucionais e profissionais de enfermagem numa homenagem à carreira e ao contributo destes profissionais para a saúde na Região.