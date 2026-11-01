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Aluimento de terras fechou estrada regional no Porto da Cruz

Movimento de massa ocorreu na ligação à Terra Baptista

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foto Valter Fernandes

A forte precipitação registada durante a madrugada deste domingo provocou um aluimento de terras na estrada entre o Porto da Cruz e a Terra Baptista, no concelho de Machico.

A ocorrência verificou-se a cerca de 400 metros abaixo do Katrepa's Bar, onde pedras e outros detritos atingiram a faixa de rodagem, obrigando ao encerramento da via.

Pelas 09h45, a estrada já se encontrava reaberta à circulação.

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