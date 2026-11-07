Catarina Marinho desafia JP Madeira a levar moção ao Congresso Nacional

A presidente nacional da Juventude Popular (JP), Catarina Marinho, destacou o crescimento da organização a nível nacional, que passou de 34 para 87 estruturas locais e ultrapassou os 14 mil militantes. A evolução foi assinalada este sábado, durante a sessão de encerramento do XII Congresso Regional da JP Madeira, no Funchal, que reuniu cerca de 70 participantes.

Na sua intervenção, a dirigente apontou a estrutura madeirense como um exemplo da dinâmica de crescimento da organização, deixando palavras de reconhecimento a Leandro Silva, reeleito presidente regional, pela coerência, frontalidade e lealdade no exercício da liderança.

Catarina Marinho destacou também a cooperação entre a direcção nacional e a estrutura regional, recordando a intervenção conjunta em causas relevantes para a Região, nomeadamente a tomada de posição contra alterações ao subsídio social de mobilidade.

A líder nacional desafiou os jovens centristas madeirenses a apresentarem uma moção sectorial no próximo Congresso Nacional da Juventude Popular, previsto para daqui a cerca de cinco meses. O objectivo passa por levar as preocupações dos jovens da Madeira e do Porto Santo ao debate nacional.

Catarina Marinho defendeu ainda que a participação nas juventudes partidárias não deve ser encarada como uma forma de alcançar cargos institucionais, mas como um instrumento de proximidade e serviço às populações, com intervenção nas freguesias, nas associações e na resolução dos problemas quotidianos.

Como exemplo da influência deste trabalho, apontou a aprovação, em sede parlamentar, de propostas destinadas a evitar a caducidade de processos e taxas relacionados com a obtenção da carta de condução.

No encerramento, incentivou os militantes madeirenses a manterem a combatividade, a autenticidade e a liberdade de pensamento, considerando que a divergência leal e o debate interno contribuem para fortalecer a democracia-cristã e a capacidade de resposta aos desafios das novas gerações.