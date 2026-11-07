JP Madeira quer reforçar acesso dos jovens a consultas de psicologia

A Juventude Popular (JP) Madeira defende o reforço das respostas de saúde mental dirigidas aos jovens, com maior acesso a consultas de psicologia nas escolas e nos serviços de saúde e uma redução dos tempos de espera.

As propostas constam da moção «Cuidar da Mente, Garantir o Futuro», subscrita por Lara Pereira e apresentada este sábado, no âmbito do XII Congresso Regional da estrutura.

O documento defende que a distribuição dos psicólogos escolares tenha em conta as necessidades concretas de cada comunidade educativa, em vez de depender exclusivamente de critérios administrativos uniformes.

A JP Madeira considera também necessário reforçar a articulação entre escolas, cuidados de saúde primários, serviços de psicologia, pedopsiquiatria e instituições sociais, de forma a evitar interrupções no acompanhamento dos jovens.

Entre as medidas propostas está a avaliação da possibilidade de recuperar ou adaptar o projecto «Porto Seguro», desenvolvido pela AFARAM e entretanto interrompido, bem como o acompanhamento das respostas regionais de reabilitação e reinserção comunitária.

A organização pretende ainda avaliar a eficácia e a utilização dos Cheques Cuida-te — Psicologia na Região, identificando obstáculos ao acesso, sobretudo no Porto Santo.

Para Lara Pereira, é fundamental que a identificação precoce dos problemas seja acompanhada por respostas especializadas e eficazes, reconhecendo também o papel das instituições, das famílias e dos cuidadores.

A moção prevê, por fim, o acompanhamento regular dos tempos de espera, da cobertura dos serviços nos diferentes concelhos e da continuidade dos cuidados prestados aos jovens madeirenses.