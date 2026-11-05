CDS compara actuação do PS na habitação a "homem desaparecido participa nas próprias buscas"

Sara Madalena, deputada do CDS-PP, criticou a intervenção do Partido Socialista sobre a crise da habitação, recorrendo à expressão "homem desaparecido participa das suas próprias buscas" para resumir, de forma irónica, a actuação dos socialistas nesta área.

A deputada considerou contraditório que o PS se apresente agora a discutir soluções para a crise habitacional, depois das responsabilidades que lhe atribui na evolução do problema.

A intervenção foi marcada pela crítica à postura dos socialistas no debate, que Sara Madalena comparou à situação de alguém que procura resolver um problema para o qual também contribuiu.