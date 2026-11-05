'Bus Mágico' chega pela primeira vez à Madeira para apoiar a Make-A-Wish

A Madeira recebe, pela primeira vez, o Bus Mágico, uma iniciativa solidária da City Sightseeing Portugal que leva passeios natalícios em autocarros panorâmicos à Região, ao Porto e a Lisboa. O valor dos bilhetes, fixado em cinco euros, reverte na totalidade para a Make-A-Wish Portugal.

A iniciativa decorre entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro e pretende mobilizar as comunidades locais para apoiar a realização de desejos de crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com doenças graves.

Na Madeira, a apresentação oficial está marcada para o dia 26 de Novembro, às 10 horas, na Avenida do Mar, em frente às Galerias São Lourenço. O mesmo momento será assinalado no Porto, junto ao Palácio da Justiça, na Cordoaria, e em Lisboa, na Praça dos Restauradores, junto ao Palácio Foz.

A directora executiva da Make-A-Wish Portugal, Margarida Galvão, destaca a importância de associar uma experiência de Natal a uma causa solidária, sublinhando o contributo que pequenos gestos podem ter na vida das crianças e das respectivas famílias.

Fundada em 2007, a Make-A-Wish Portugal já realizou mais de 2.500 desejos, com o apoio de cerca de 300 voluntários em todo o território nacional. A organização integra a rede internacional Make-A-Wish, presente em mais de 50 países.

A City Sightseeing, marca de turismo em autocarros panorâmicos, está presente em Portugal no Porto, em Lisboa e na Madeira.