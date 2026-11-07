Juventude centrista quer abrir instalações desportivas escolares fora do horário lectivo

A Juventude Popular Madeira defende uma maior utilização das instalações desportivas públicas fora do horário escolar, através de protocolos entre escolas, clubes e autarquias, para facilitar o acesso dos jovens à prática desportiva.

A proposta integra a moção sectorial "Nenhum Jovem Fora de Jogo", subscrita por Gonçalo Azevedo e apresentada no XII Congresso Regional da Juventude Popular Madeira. O documento pretende reduzir os obstáculos à prática desportiva regular, nomeadamente os custos das inscrições, dos equipamentos e dos transportes, com particular atenção aos jovens de famílias com menores rendimentos.

A moção propõe também dar maior visibilidade a modalidades que habitualmente têm menos destaque mediático, como os desportos de combate, o atletismo, a ginástica, a natação e as actividades náuticas.

A JP Madeira pretende ainda promover, em articulação com clubes e associações locais, treinos abertos, demonstrações e eventos desportivos nos diferentes concelhos da Região.

A inclusão de jovens com deficiência, a prevenção do abandono desportivo precoce e as dificuldades específicas dos atletas e clubes do Porto Santo são outras das questões abordadas.

O documento defende, por fim, uma avaliação das condições e da taxa de utilização dos equipamentos desportivos existentes, dando prioridade à sua manutenção e optimização antes de avançar para a construção de novas infra-estruturas.

Segundo Gonçalo Azevedo, o acesso ao desporto e a um estilo de vida saudável não deve depender dos rendimentos das famílias nem do local de residência dos jovens.