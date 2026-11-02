Nacional e Juventude de Gaula retomam jogo amanhã

O encontro entre o CD Nacional ‘A’ e o CS Juventude de Gaula, referente à segunda jornada do Campeonato Divisão de Honra TORRESTIR, será retomado amanhã, terça-feira, 3 de Novembro, pelas 20h45, no Estádio do Cristiano Ronaldo Campus Futebol.

Segundo informou a Associação de Futebol da Madeira (AFM), estão por disputar 56 minutos da partida, que havia sido interrompida.

A AFM anunciou ainda o agendamento do encontro entre a AD Camacha ‘A’ e o CF Andorinha ‘A’, relativo à primeira jornada da segunda fase, Série C, de apuramento do 9.º ao 14.º lugar do Campeonato Regional da Divisão de Honra de Iniciados.

O jogo está marcado para 10 de Novembro, terça-feira, às 20h15, no Campo Sintético da Camacha.