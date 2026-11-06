Centristas apresentam propostas para o próximo Orçamento de Câmara de Lobos

O CDS-PP de Câmara de Lobos apresentou à autarquia um conjunto de propostas para integrar o Orçamento Municipal de 2027, com destaque para a mobilidade, o saneamento básico, a agricultura, a cultura e o apoio à natalidade. As medidas foram discutidas na manhã desta sexta-feira, numa reunião dos representantes do partido com o vice-presidente da Câmara Municipal.

Na área da mobilidade, os centristas defendem a criação de um plano de optimização do trânsito nos principais centros urbanos, a construção de bolsas de estacionamento, o reforço dos abrigos nas paragens de transportes públicos e a instalação de mais postos de carregamento para veículos eléctricos.

No saneamento, o partido propõe um acordo com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) para ampliar a rede de saneamento básico, além da construção de um centro de compostagem. Para a agricultura, sugere apoios municipais aos produtores afectados por intempéries ou pragas, a abertura de novos caminhos agrícolas e o reforço do combate aos roedores.

Na vertente cultural, o CDS-PP pretende a inventariação do património das instituições locais e o registo fonográfico de obras das bandas filarmónicas do concelho. Reclama ainda a concretização dos projectos do Museu da Vinha e do Vinho, no Estreito, do Museu do Pescador, em Câmara de Lobos, e do Centro Interpretativo e Cultural do Curral das Freiras.

Por fim, os centristas propõem a criação de um incentivo à natalidade especificamente dirigido ao Curral das Freiras, procurando contrariar a perda de população e promover a fixação de jovens casais naquela freguesia.