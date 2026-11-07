Jovens centristas querem fazer da Madeira um polo de tecnologia até 2040

Moção apresentada por Vasco Marcial no XII Congresso Regional defende a criação de um centro de tecnologia financeira, uma iniciativa ligada à economia do mar e à biotecnologia marinha e um espaço de experimentação de novas soluções tecnológicas.

A Juventude Popular (JP) Madeira defende uma diversificação da economia regional, com maior aposta na tecnologia, na investigação científica e no investimento produtivo, tendo 2040 como horizonte para transformar a Região num polo de inovação.

A estratégia consta da moção seXtorial "Madeira 2040 — De uma economia de serviços a uma nova economia industrial", apresentada por Vasco Marcial durante o XII Congresso Regional.

O documento propõe complementar os sectores tradicionais, como o turismo, a construção e os serviços, com novas actividades capazes de gerar maior valor acrescentado, aumentar as exportações e criar empregos qualificados.

Entre as principais medidas está a criação da iniciativa "Madeira AzuL", orientada para a economia do mar e a biotecnologia marinha, e de um "FinTech Hub", destinado a atrair e desenvolver empresas ligadas à tecnologia financeira.

A terceira proposta passa pela criação de uma regulatory sandbox, um espaço controlado para testar novas soluções tecnológicas e financeiras, sob acompanhamento das autoridades reguladoras.

A moção defende ainda uma maior articulação entre empresas, investigação científica e investimento público e privado, através de uma estratégia de especialização económica.

Vasco Marcial propõe que a execução das medidas seja acompanhada por relatórios anuais, com indicadores relativos à produtividade, ao investimento, às exportações, ao emprego qualificado e aos resultados dos apoios concedidos.

A JP Madeira considera que a localização atlântica, a Autonomia e as capacidades científicas da Região podem ser aproveitadas para desenvolver novas áreas de actividade e reduzir a dependência de um número limitado de sectores económicos.