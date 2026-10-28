MadIT reúne inovação e tecnologia na Madeira

A astrobiologia, a Fórmula 1, a investigação biomédica e a inteligência artificial são alguns dos temas em destaque na conferência MadIT 2026 – Madeira Innovation Talks, que decorre esta sexta-feira, 30 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal. A iniciativa, organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, já tem lotação esgotada.

Sob o lema "Contadores de Histórias de Inovação – Para Partilhar & Inspirar", o encontro reúne especialistas que vão partilhar experiências profissionais e projectos nas áreas da engenharia, ciência e tecnologia.

A sessão da manhã contará com a astrobióloga Zita Martins, que abordará a procura da origem da vida na Terra e fora dela. Hugo Caires apresentará um projecto de inovação biomédica ligado à leucemia, enquanto Anabela Teles dará a conhecer o seu percurso desde o kartódromo do Faial até ao universo da Fórmula 1.

Taveira Pinto encerrará as intervenções da manhã com uma apresentação sobre as profundezas do mar e as missões no Ártico.

À tarde, a inteligência artificial dominará o programa. Décio Mendonça Alves abordará a aplicação desta tecnologia à segurança aeronáutica no Aeroporto da Madeira, enquanto Eliano Marques apresentará o robô Semilha.

O antigo governante Adolfo Mesquita Nunes analisará o impacto dos algoritmos e da inteligência artificial nas democracias.

Promovido anualmente desde 2022, o MadIT pretende aproximar a comunidade da inovação e do conhecimento, através de histórias contadas na primeira pessoa.