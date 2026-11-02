ARTE.M desafia jovens da Madeira e do Porto Santo a transformar plástico em arte

A ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira, em colaboração com o ARThub Madeira, lançou uma chamada de participação dirigida a jovens da Madeira e do Porto Santo para transformar resíduos plásticos em obras artísticas, no âmbito do projecto europeu PLASTY – PLAStic-to-Treasure: Youth Labs for Creative Reuse and Zero Waste, co-financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia.

A iniciativa pretende explorar novas formas de prolongar a vida dos materiais através da criatividade, da experimentação e da educação ambiental, numa região insular onde a gestão de resíduos e a protecção do ambiente constituem desafios permanentes.

Segundo os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, a produção global de resíduos na Região Autónoma rondou as 384,5 mil toneladas em 2025, considerando diferentes categorias de resíduos. O projecto não pretende substituir os sistemas convencionais de recolha e reciclagem, mas explorar uma dimensão complementar, através da reutilização criativa do plástico.

O concurso destina-se a jovens com idade igual ou superior a 14 anos, residentes na Madeira ou no Porto Santo, e está aberto até 15 de Dezembro de 2026. O processo de candidatura foi simplificado, não sendo exigidas qualificações artísticas, experiência anterior ou a apresentação de uma obra concluída.

Fotos DR/ARTE.M

Os interessados apenas precisam de enviar uma breve descrição da sua ideia para o endereço electrónico [email protected]. Após a recepção das propostas, a equipa da ARTE.M, em conjunto com o curador do ARThub Madeira, avaliará as ideias apresentadas e as possibilidades de desenvolvimento artístico.

"Não queremos que a falta de experiência, de materiais ou de um espaço de trabalho impeça um jovem de experimentar. Queremos criar condições para que ideias simples possam crescer, ganhar forma e chegar a uma exposição pública", explica a associação.

O programa regional decorrerá em várias etapas. Entre Janeiro e Abril de 2027, os participantes seleccionados terão acesso a actividades de experimentação e acompanhamento artístico, utilizando os espaços do Art Center Caravel, no Funchal.

Em Abril, será realizado um workshop dedicado à reutilização criativa do plástico, envolvendo técnicas artísticas, exploração de materiais e desenvolvimento dos projectos individuais ou colaborativos.

Os resultados serão apresentados em Outubro de 2027, numa exposição colectiva oficial aberta ao público, dando visibilidade às propostas dos jovens participantes.

A iniciativa inclui ainda três prémios para as melhores criações, correspondentes a conjuntos de materiais artísticos no valor de 100, 75 e 50 euros, respectivamente. Estão igualmente previstos certificados de participação no âmbito do Erasmus+.

Fotos DR/ARTE.M

O projecto PLASTY tem uma duração de dois anos e reúne parceiros de quatro países: ARTE.M Association e ARThub Madeira, em Portugal; DIMBAYA, em Itália; AFCS – Action for the Civil Society, na Grécia; e EASID, na Turquia.

O programa internacional contempla laboratórios de reutilização criativa, workshops, webinars, intercâmbio de metodologias, actividades de educação não formal e uma mobilidade internacional em Itália.

A iniciativa pretende aproximar artistas, designers, artesãos, educadores e organizações locais, promovendo novas abordagens à sustentabilidade e à economia circular.

Para a ARTE.M, o objectivo ultrapassa a produção de objectos artísticos, procurando estimular uma mudança de perspectiva sobre materiais habitualmente considerados resíduos e demonstrar como a criatividade pode contribuir para novas práticas ambientais.

As candidaturas podem ser apresentadas até 15 de Dezembro de 2026, através do endereço [email protected]. Não é necessário enviar um projecto técnico ou uma obra concluída, bastando apresentar uma ideia criativa de reutilização do plástico.

Informações adicionais sobre o projecto, os parceiros internacionais e as actividades previstas estão disponíveis em www.artmadeira.org/plasty.

O projecto PLASTY é co-financiado pela União Europeia através do programa Erasmus+.