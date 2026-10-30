"Utentes do SESARAM esperam e desesperam por consultas e cirurgias"

O PCP volta a denunciar, esta sexta-feira, a persistência de longos tempos de espera por consultas e cirurgias no Serviço Regional de Saúde (SESARAM), na sequência de uma acção de contacto com utentes e trabalhadores realizada à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A iniciativa, integrada na campanha 'Defender e Valorizar o Serviço Regional de Saúde', permitiu, segundo o partido, recolher vários testemunhos de utentes que aguardam há anos por cuidados médicos.

Ricardo Lume, dirigente do PCP, destacou o caso de uma mulher que está há três anos à espera de uma consulta de oftalmologia, para a qual foi referenciada pelo médico do centro de saúde, tendo em vista uma posterior cirurgia às cataratas. "A situação está a agravar-se, pondo em causa a autonomia da utente e condicionando a sua qualidade de vida. Trata-se de uma situação lamentável", afirmou.

Para o dirigente comunista, este é apenas um dos muitos exemplos que demonstram as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde na Região. Ricardo Lume considera que a demora no atendimento leva vários utentes a recorrer ao sector privado para conseguirem resposta aos seus problemas de saúde.

Não é aceitável que uma pessoa passe uma vida inteira a pagar impostos e a fazer descontos e que, quando mais precisa, o Estado, através do Serviço Regional de Saúde, lhe vire as costas Ricardo Lume, dirigente do PCP

O PCP defende uma mudança nas políticas de saúde, considerando que o reforço dos serviços públicos é fundamental para reduzir as listas de espera e garantir o acesso aos cuidados médicos. "Só um Serviço Regional de Saúde público, reforçado e devidamente valorizado está em condições de responder, com qualidade, às necessidades de toda a população, sem discriminações económicas ou sociais", concluiu Ricardo Lume.