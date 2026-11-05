Campeonato da Madeira de basquetebol adiado

A Associação de Basquetebol da Madeira (ABM) decidiu adiar o início do Campeonato da Madeira da época 2026/2027, inicialmente previsto para os dias 7 e 8 de Novembro.

Em comunicado divulgado hoje, a associação justifica a decisão com as questões suscitadas relativamente aos sistemas competitivos e aos calendários da nova época, considerando necessário promover uma análise conjunta dos modelos apresentados e esclarecer matérias regulamentares.

A nova data de arranque da competição será definida após uma reunião com os clubes filiados, agendada para terça-feira, 10 de Novembro, às 18h30, na sede da ABM.

Da ordem de trabalhos constam a análise e definição dos sistemas competitivos, a calendarização do início das provas e o esclarecimento das questões regulamentares aplicáveis às competições regionais.

A Direcção da associação solicita a presença de um representante de cada clube, preferencialmente com capacidade de decisão, defendendo que o diálogo e a concertação de posições são fundamentais para encontrar soluções que salvaguardem os interesses dos intervenientes e o funcionamento das competições.