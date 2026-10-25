João Henriques já observa o Nacional na Choupana
Novo treinador dos alvinegros acompanha o encontro no Estádio da Madeira contra o Sporting de Braga e deverá ser apresentado oficialmente esta segunda-feira
João Henriques, novo treinador do Nacional, está no Estádio da Madeira a assistir, na bancada, ao encontro entre os alvinegros e o Sporting de Braga. O técnico, de 53 anos, cuja contratação já foi confirmada, deverá ser apresentado oficialmente esta segunda-feira.
João Henriques será o terceiro treinador principal do Nacional nesta temporada, depois de João Gião, que iniciou a época, e Alexandre Santos, que deixou a Choupana após quatro derrotas consecutivas, incluindo a eliminação da Taça de Portugal diante da Sanjoanense.
João Henriques é o novo treinador do Nacional
Técnico português regressa à Madeira após ter orientado o Marítimo na temporada 2022/2023
O novo treinador dos insulares regressa à Madeira depois de ter orientado o Marítimo na temporada 2022/23. No currículo conta ainda com passagens pelo Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Moreirense e AVS.
A missão que o espera não será fácil. O Nacional entrou para esta jornada no 16.º lugar da I Liga, com apenas quatro pontos, atravessando uma série de sete derrotas consecutivas em todas as competições.