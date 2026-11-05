Os cinco jogos mais marcantes com Portugal

Os cinco jogos mais marcantes ao serviço de Portugal do futebolista Cristiano Ronaldo, recordista mundial de internacionalizações, com 234, e golos, com 146, que hoje se despediu da seleção nacional aos 41 anos de idade:

- 'Hat-trick' na Suécia que garantiu o apuramento para o Mundial2014:

Na segunda mão do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo do Brasil, após uma vitória de Portugal por 1-0 no primeiro jogo, Ronaldo assinou mais três golos em Solna, todos na segunda parte e em apenas 29 minutos, e todos em lances de velocidade e frieza na concretização, num frenético triunfo por 3-2, no duelo com Zlatan Ibrahimovic, que 'bisou' para os suecos.

Na altura, o habitual festejo do avançado era o 'eu estou aqui', antes do famoso 'siiiiiiim'.

Nesse jogo, em 19 de novembro de 2013, Cristiano Ronaldo igualou Pauleta como melhor marcador de sempre da seleção portuguesa, com 47 golos, recorde que bateu pouco depois, em março de 2014, num particular frente aos Camarões (5-1), em que assinou um 'bis'

O selecionador nacional era Paulo Bento.

- O calcanhar contra a Hungria que impediu a eliminação de Portugal e abriu caminho à conquista do Euro2016:

No último jogo da fase de grupos do Europeu de França, em Lyon, Portugal esteve três vezes em desvantagem, e três vezes eliminado da competição, mas dois golos, o primeiro de calcanhar, e uma assistência de Ronaldo fizeram o 3-3 final no marcador frente aos húngaros, resultado que permitiu à seleção nacional continuar em prova como uma das melhores terceiras classificadas.

Sob o comando de Fernando Santos, Portugal viria a conquistar o Euro2016, o maior feito da sua história até hoje.

- 'Hat-trick' contra a Espanha e livre ao ângulo no arranque do Mundial2018:

No arranque do Campeonato do Mundo da Rússia, em Sochi, Ronaldo assinou aquela que é, talvez, a sua maior exibição em 234 jogos ao serviço de Portugal, dando duas vezes vantagem à equipa das 'quinas', a primeira na marcação de uma grande penalidade, acabando depois, aos 88 minutos, por salvar a seleção nacional da derrota (3-3), com um pontapé livre que foi ao ângulo da baliza de De Gea, com a bola a seguir um trajetória incrível.

Na altura, Ronaldo alinhava precisamente em Espanha, no Real Madrid, e Fernando Santos seguia com selecionador nacional.

- 'Hat-trick' que levou Portugal à final e à conquista da Liga das Nações de 2019:

Depois de ter falhado por opção a fase de qualificação, Ronaldo fez a estreia absoluta na Liga das Nações com três golos frente à Suíça (3-1), no Estádio do Dragão, no Porto, decidindo o duelo das meias-finais com dois remates fulminantes, aos 88 e 90 minutos, quando a eliminatória já parecia seguir para o prolongamento.

Na final, Portugal bateu os Países Baixos, por 1-0, e conquistou o segundo título da sua história, sob o comando de Fernando Santos.

- Dois golos no fim, vitória para Portugal e recorde mundial na qualificação para o Qatar2022:

No Algarve, na fase de apuramento para o Mundial2022, já depois de ter falhado uma grande penalidade, Ronaldo marcou aos 89 e 90+6 minutos, ambos de cabeça, dando uma inesperada reviravolta a Portugal frente à Irlanda (2-1), tornando-se no melhor marcador de sempre de seleções nacionais, com 111 golos, ultrapassando os 109 da lenda iraniana Ali Daei.