Um árbitro, um microfone e um jogo de basquetebol

E se pudesse ouvir tudo aquilo que acontece dentro de um jogo de basquetebol, mas que normalmente escapa aos adeptos nas bancadas? Foi esse o desafio lançado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) ao madeirense Vicente Jardim, que dirigiu, de microfone ligado, o encontro entre Queluz e Benfica, referente à quarta jornada da Liga Betclic masculina.

O resultado é um vídeo que está a despertar a curiosidade nas redes sociais e que permite acompanhar uma partida de uma perspetiva pouco habitual: a de quem tem a responsabilidade de fazer cumprir as regras, controlar as emoções e garantir que o jogo decorre dentro da normalidade.

Com o microfone a captar cada palavra, o público fica a conhecer uma realidade que raramente chega às bancadas. A comunicação permanente entre a equipa de arbitragem, os esclarecimentos prestados aos jogadores e treinadores, a gestão dos momentos de maior tensão e a concentração necessária em cada lance passam a estar à distância de um play.

Mais do que mostrar as decisões tomadas dentro de campo, a iniciativa da FPB abre uma janela para o trabalho invisível de quem também faz parte do espetáculo, revelando a exigência, a responsabilidade e a comunicação que acompanham cada segundo de uma partida.

A Federação Portuguesa de Basquetebol agradeceu a Vicente Jardim a disponibilidade e o espírito com que aceitou este desafio, proporcionando aos adeptos uma experiência diferente e dando voz a quem, habitualmente, apenas se faz ouvir através do apito.