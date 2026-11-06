Mitchell van der Gaag admite carácter decisivo do jogo com o Estoril

O treinador do Marítimo reconheceu hoje a importância de vencer o Estoril Praia, que tem "bons jogadores", num jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que opõe duas equipas 'aflitas' na tabela classificativa.

"O Estoril Praia vai encarar este jogo como decisivo e, do nosso lado, a abordagem é a mesma. É fundamental olhar para a partida como decisiva para o imediato. Quanto ao longo prazo, não sei. A curto prazo, uma vitória ajuda bastante e é fundamental para que todos se sintam bem", referiu Mitchell van der Gaag na antevisão ao encontro de domingo.

Apesar de não vencer há oito jogos para o campeonato, o 'timoneiro' dos insulares recusa a ideia de "falta de qualidade" individual no plantel, salientando o facto de a equipa "continuar a criar oportunidades" de golo, ainda que não as concretize, como foi exemplo o recente desaire com o Santa Clara, por 2-0.

"Criámos oportunidades, mas, infelizmente, não fomos capazes de as concretizar, enquanto o Santa Clara marcou os golos nas ocasiões que teve. Podemos falar de eficácia, mas isso faz parte do jogo. O fundamental é encontrarmos uma solução para render um pouco mais, como é óbvio. Falámos muito sobre isso com o plantel, o que é normal nestas circunstâncias. Temos de entrar em campo focados em dar esse clique para voltar a sentir algo de positivo, porque isso é fundamental", vincou.

A parte defensiva será até mais preocupante, no entender do treinador, já que, desde a jornada inaugural, com o Casa Pia, que o Marítimo sofre golos em todos os jogos, sendo, inclusive, a segunda defesa mais batida do campeonato, com 21 golos sofridos, menos dois que o Rio Ave (23).

Isso "não significa que os adversários criem muitas oportunidades", contudo, é da competência da equipa técnica "encontrar soluções para melhorar", admitiu o neerlandês.

São esperados cerca de 500 maritimistas no Estoril, numa prova de lealdade e dedicação dos adeptos do clube madeirense, algo que pode ajudar o grupo a "reagir nesta fase difícil" na temporada.

"É fundamental unir tudo e demonstrar se vamos ou não merecer este apoio. Fico contente por ver que, mais uma vez, os adeptos vão apoiar a equipa fora de casa", notou.

Maxime Domínguez recuperou de problemas físicos e pode integrar a convocatória, ao contrário de Yellu Santiago, ainda lesionado e sem data prevista para voltar à competição.

O Marítimo, 14.º classificado, com oito pontos, visita no domingo o Estoril Praia, 18.º e lanterna-vermelha da I Liga, com apenas dois, a partir das 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.