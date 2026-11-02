O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que envia mensagens contraditórias sobre o Irão, disse hoje que um acordo com Teerão "poderá acontecer".

"Os preços do petróleo estão caindo como pedras (...), porque as pessoas sentem que não haverá guerra com o Irão. O Irão quer um acordo, o mais rápido possível. Isso poderá acontecer!", escreveu o presidente americano na sua rede Truth Social, depois de ter dito no domingo que estava pronto para dar um "golpe de marreta" no Irão.

Entretanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, declarou também hoje que Donald Trump e ele estavam a sentir-se "bem otimistas" quanto a um acordo negociado para pôr fim à guerra com o Irão.

"Eu tive várias discussões construtivas com os iranianos", afirmou Vance aos jornalistas, destacando que tinha conversado antes com Donald Trump.

"O presidente e eu estamos ambos bem otimistas quanto às perspetivas de eventualmente chegar a um acordo negociado", acrescentou, sem definir um prazo.

Estas declarações surgem no mesmo dia em que dois responsáveis da região e uma terceira pessoa próxima do assunto informaram à agência de notícias Associated Press que o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a pressionar os EUA para uma nova onda de ataques ao Irão após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a realizar esta terça-feira.

Um regresso à guerra em grande escala com o Irão poderia ajudar Netanyahu a formar um governo de emergência depois ele e seus aliados de extrema-direita perderem a maioria parlamentar nas eleições da semana passada e Israel.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem alternado as suas declarações sobre o assunto entre ameaças de ataques maiores e tentar negociar um acordo com o Irão.

Os dois responsáveis, citados pela AP disseram que os esforços diplomáticos avançaram, com mediadores do Catar a realizar duas rondas de conversas na semana passada com autoridades iranianas. E afirmaram que os mediadores estão a tentar avançar com um acordo para que o Irão cesse os seus ataques no Estreito de Ormuz em troca do levantamento do bloqueio dos EUA aos portos iranianos.

Além disso, adiantaram que há mais conversas planeadas para esta semana.

Os dois responsáveis falaram sob condição de anonimato porque estavam a discutir informações confidenciais, briefings que eles tinham recebido de autoridades americanas e, num caso, israelitas.

Um desses funcionários disse que Netanyahu estava a trabalhar com altos responsáveis da administração dos EUA para convencer Trump a lançar uma campanha aérea rápida, mas extensa, e que o presidente norte-americano aparentemente ainda não tomou uma decisão.