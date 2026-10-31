FC Porto tenta fugir ainda mais na liderança na recepção ao Estoril Praia
O FC Porto procura hoje fugir ainda mais na liderança e continuar completamente vitorioso na I Liga de futebol, na receção ao Estoril Praia, último classificado e sem triunfos, num duelo da 10.ª jornada.
No Dragão, os atuais campeões nacionais, em caso de nova vitória, ficam à condição com oito pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo classificado e principal perseguidor, que só entra em campo na segunda-feira frente ao Alverca, no Estádio da Luz.
Num encontro em que é clara favorita, a equipa de Farioli, a fazer o melhor arranque de campeonato dos últimos 87 anos, vai igualmente tentar continuar à procura de atingir ou até ultrapassar o recorde de 13 triunfos consecutivos, o melhor registo do clube, que já dura de 1939/40 e que foi alcançado pelo luso húngaro Mihály Siska.
Já o Estoril Praia chega ao jogo do Dragão, agendado para as 20:30, no último lugar, com dois pontos no último lugar, e já a cinco dos lugares de manutenção.
Antes, às 15:30, Moreirense e Estrela da Amadora medem forças em Moreira de Cónegos, num embate entre o nono e o 12.º classificado da I Liga.
A ronda arrancou na sexta-feira, em Rio Maior, com o Sporting a regressar aos triunfos, na visita ao Casa Pia (2-0), e a isolar-se provisoriamente no terceiro lugar.