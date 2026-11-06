Procuradoria Europeia investiga possíveis fraudes em fundos da linha onde ocorreu embate

A Procuradoria Europeia anunciou hoje uma investigação, a segunda este ano, sobre possíveis fraudes na utilização de fundos da União Europeia destinados à modernização da linha ferroviária entre Madrid e Sevilha, onde ocorreu o acidente ferroviário de Urda.

"A Procuradoria Europeia, em Madrid (Espanha), está a realizar, hoje, diligências de investigação nas instalações do Administrador de Infraestruturas Ferroviárias, da Agência Estatal de Segurança Ferroviária e do Tribunal de Contas de Espanha", indica o organismo em comunicado.

De acordo com a Procuradoria Europeia, "estas diligências surgem na sequência da abertura de uma investigação sobre uma possível fraude que poderá envolver fundos da União Europeia destinados à renovação e modernização dos sistemas de segurança, sinalização e comunicações da linha ferroviária de alta velocidade Madrid-Sevilha, onde ocorreu o trágico acidente de 28 de outubro de 2026, perto de Urda, na província de Toledo".

Em março deste ano, a Procuradoria Europeia já tinha aberto uma outra investigação relacionada com a mesma infraestrutura ferroviária.

A atual investigação conta com o apoio da Unidade Central Operacional da Guarda Civil espanhola e foi aberta por iniciativa da própria Procuradoria Europeia.

A Procuradoria Europeia não estabeleceu, contudo, qualquer relação direta entre as suspeitas de fraude e as causas do acidente de Urda, que envolveu uma composição da Renfe e outra da operadora Iryo.