Rubina Leal defende programas sociais com impacto duradouro

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu, esta segunda-feira, em audiência, a governadora do Distrito 1960 do Rotary, Isabel Rosmaninho, acompanhada por elementos da direcção do Rotary Clube do Funchal.

Na ocasião, a líder do parlamento madeirense valorizou o trabalho do Rotary e destacou o lema deste ano, ‘Crie Impacto Duradouro’, como princípio orientador para as IPSS e restantes entidades do sector, conforme refere a ALM em nota à imprensa.

Na ocasião, Rubina Leal defendeu programas estruturados que garantam continuidade e mudanças sustentadas, conciliando as necessidades imediatas com uma visão de longo prazo que promova a autonomia e a inclusão.

Rubina Leal sublinhou ainda a importância do mecenato e das parcerias estáveis entre empresas, cidadãos e instituições, como forma de ampliar o alcance dos projectos de interesse social.