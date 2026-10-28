ExpoLiceu mostra talentos e projectos da Jaime Moniz

A Escola Secundária Jaime Moniz promove hoje a quinta edição da ExpoLiceu 2026, uma mostra dedicada aos clubes, grupos e projectos que integram a oferta de actividades de complemento e enriquecimento curricular do estabelecimento de ensino.

A iniciativa pretende dar a conhecer aos alunos as diferentes oportunidades de participação na vida escolar, incentivando o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, da autonomia e do sentido de responsabilidade cívica, para além da formação académica.

Dinamizada pelas coordenadoras das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, Carla Rodrigues e Teresa de Almeida, com a colaboração dos responsáveis pelos vários projectos, a mostra apresenta propostas em áreas tão distintas como o teatro, o canto, a música, a interculturalidade, a lógica, o ambiente e a solidariedade.

Entre as actividades divulgadas encontram-se ainda as visitas culturais a Berlim e o projecto Voz do Aluno, que procura estimular a participação activa dos estudantes na comunidade escolar.

Com esta quinta edição, o Liceu Jaime Moniz reforça a aposta numa formação abrangente, procurando despertar interesses e descobrir talentos que possam acompanhar os jovens no seu percurso académico, pessoal e profissional.