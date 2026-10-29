Funchal celebrou o Dia Mundial da Terceira Idade

A Câmara Municipal do Funchal, através da SocioHabitaFunchal, E.M., promoveu ontem, 28 de outubro, a tradicional Missa do Idoso, uma iniciativa que reuniu mais de 400 pessoas na Igreja do Colégio, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade e do Mês Sénior da empresa municipal.

Sob o tema “O Caminho”, a iniciativa proporcionou um momento de encontro, partilha e reflexão sobre os percursos de vida, as experiências, as memórias e as aprendizagens acumuladas pela população sénior do concelho, reconhecendo e valorizando o contributo das pessoas mais velhas para a comunidade.

O programa teve início com um momento musical na Praça do Município, protagonizado por Neuza Barreto e Diana, que interpretaram o tema “Quem Me Dera”, de Mariza. Seguiu-se um momento simbólico de apelo à paz, com a declamação do poema “A Paz sem Vencedor e sem Vencidos”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, pela professora Graciela, da Universidade Sénior do Funchal.

A celebração contou com a presença da vereadora Helena Leal, da administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia, e da diretora regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz. O programa integrou ainda a participação dos grupos corais do Centro Comunitário de São Gonçalo, do Centro Comunitário da Quinta Falcão e do Ginásio de Santo António, que contribuíram para a animação musical e para o ambiente de união e partilha vivido ao longo da iniciativa.