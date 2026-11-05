Director do IPMA na Madeira em cimeira meteorológica na China

O director da Delegação Regional da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares, participou na 12.ª Conferência Técnica de Meteorologia, que decorreu em Pequim, ontem e hoje, e juntou representantes de Portugal, da China e de Macau.

O responsável madeirense integrou a delegação do IPMA, que contou também com Telmo Carvalho, membro do Conselho Directivo, e Carlos Ramalho, director da Delegação Regional dos Açores.

O encontro, promovido em conjunto com a Administração Meteorológica da China (CMA) e o Serviço Meteorológico e Geofísico de Macau (SMG), serviu para partilhar os mais recentes desenvolvimentos dos serviços meteorológicos das três instituições e identificar novas áreas de cooperação.

Entre os temas em debate estiveram a meteorologia aeronáutica, a observação meteorológica, as aplicações de satélite, a previsão numérica do tempo, a inteligência artificial e a iniciativa Early Warnings for All (EW4All), que visa reforçar os sistemas de alerta precoce para fenómenos meteorológicos extremos.

As três entidades definiram ainda as prioridades de cooperação para o biénio 2027-2028, com especial incidência nas alterações climáticas, nos fenómenos meteorológicos extremos e na previsão oceânica.

Foi igualmente acordado explorar a criação de uma plataforma conjunta de cooperação, destinada à formação, assistência técnica e partilha de conhecimento. Esta iniciativa deverá dar particular atenção ao reforço das capacidades dos serviços meteorológicos e climáticos dos países africanos de língua portuguesa.

A participação de Ricardo Tavares nesta conferência assegurou a representação da Delegação Regional da Madeira do IPMA num encontro internacional dedicado ao desenvolvimento e à cooperação no domínio da meteorologia.