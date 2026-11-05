FIFA agradece ao avançado e lembra os seis Mundiais

A FIFA deixou hoje nas redes sociais um agradecimento ao futebolista Cristiano Ronaldo, que abandonou a seleção portuguesa, e assinalou os seis Campeonatos do Mundos em que o madeirense participou e marcou ao serviço de Portugal.

"Obrigado, Cristiano", lê-se na rede social X, na página oficial da FIFA para os Mundiais, numa publicação em que aparece uma imagem com dois Ronaldos, um ainda com a camisola '17' de Portugal, referente à participação no seu primeiro Campeonato do Mundo, em 2006, na Alemanha, e outro já com o '7' e a braçadeira de capitão, que aconteceu recentemente no Mundial2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nos pés dos dois, num relvado, aparecem seis bolas, cada uma referente a cada Campeonato do Mundo em que o avançado participou e também marcou. O agora antigo capitão da seleção nacional também esteve no Mundial2010, na África do Sul, no Mundial2014, no Brasil, no Mundial2018, na Rússia, e no Mundial2022, no Qatar.

Ronaldo é o único jogador da história da competição a marcar em seis edições e partilha com Lionel Messi, que também disse adeus recentemente à Argentina, o recorde de mais presenças.

O madeirense esteve em 27 jogos de Campeonatos do Mundo e, no Mundial2026, chegou aos 11 golos, ultrapassando o recorde de Eusébio, que era de nove já desde 1966.

O avançado Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os últimos dois jogos da fase de qualificação da Liga das Nações.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois de ser ter tornado vice-campeão europeu no Euro2004, realizado em Portugal.

No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, em Copenhaga, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.

O último jogo pela equipa das 'quinas' acabou por ser o triunfo frente ao País de Gales (1-0) disputado no dia 24 de setembro, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mais de 23 anos depois da estreia no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão.

Já o último golo com a camisola lusa foi marcado no triunfo frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial2026, em 03 de julho, em Toronto, no Canadá, ao converter uma grande penalidade.