Paulo Neves destaca compromisso da República em relação ao novo Hospital

O deputado Paulo Neves destacou, ontem, perante a Ministra da Saúde, a postura e o compromisso do Governo da AD quanto ao financiamento do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, por oposição à inércia e à falta de vontade política que caracterizaram a governação nacional do PS, também no que toca a este dossiê, durante nove anos.

"O Governo da República comprometeu-se a pagar 50% da terceira fase da construção do novo hospital da Madeira e, com isso, não só cumpriu a sua promessa como demonstrou que este Governo é um governo sensível, atento e empenhado nas soluções que importam à Madeira", sublinhou o deputado do PSD, durante a sua intervenção na discussão, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2027.

Paulo Neves que, nesta oportunidade, fez um ponto de situação do atual momento afirmando que, "à data, existem três consórcios concorrentes à terceira fase, o que é uma boa notícia", lembrando que o futuro Hospital da Madeira "será um Hospital de excelência, também vocacionado para a área da investigação, que vai beneficiar todo o País".