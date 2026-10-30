Funchal prepara Semana dos Direitos das Crianças de 16 a 20 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal vai assinalar a Semana dos Direitos das Crianças, entre 16 e 20 de Novembro, com um programa comemorativo dedicado à promoção dos direitos da criança, à sensibilização da comunidade e ao envolvimento das escolas e das entidades locais.

O programa de actividades foi um dos pontos da ordem de trabalhos da 2.ª reunião do Mecanismo de Coordenação da Estratégia Local dos Direitos da Criança, que teve lugar ontem, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, sob a presidência da vereadora Helena Leal. O encontro reuniu várias entidades parceiras, com o objectivo de articular a participação nas comemorações e reforçar a cooperação institucional em torno da promoção e defesa dos direitos das crianças.

O programa tem início a 16 de Novembro com uma mesa-redonda dedicada ao tema das migrações, e inclui, nos dias 16, 17 e 18, actividades educativas. Ao longo de toda a semana, estará também patente uma exposição dedicada aos direitos da criança.

No dia 19 de Novembro, a Feira Infantojuvenil dará destaque ao envolvimento comunitário e escolar, promovendo a participação e a sensibilização para a importância dos direitos das crianças e dos jovens.

As comemorações culminam a 20 de Novembro, data em que se assinala o Dia Internacional dos Direitos da Criança, com a conferência 'Direitos da Criança: Desafios e Boas Práticas'.

A reunião permitiu igualmente fazer o balanço das medidas incorporadas no Plano de Acção Local de 2026, com contributos de várias entidades, nomeadamente da Secretaria Regional de Educação, da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, da EAPN Portugal - Núcleo da Região Autónoma da Madeira, da SociohabitaFunchal e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal (CPCJ).