Nacional enaltece percurso "absolutamente extraordinário"de Cristiano Ronaldo

O Nacional, clube no qual Cristiano Ronaldo fez parte da formação enquanto futebolista, exaltou hoje o percurso "absolutamente extraordinário" do avançado ao serviço da seleção nacional portuguesa, após o jogador anunciar a saída da equipa das 'quinas'.

"Hoje, mais do que recordar os números, os recordes ou os títulos, queremos agradecer ao homem e ao atleta, que, durante mais de duas décadas, representou o nosso país com uma ambição e uma determinação extraordinárias", pode ler-se no sítio oficial dos 'alvinegros' na Internet.

Enquanto clube, o Nacional teve o "privilégio de o formar e de testemunhar os seus primeiros passos no futebol", durante os dois anos em que o agora jogador do Al Nassr atuou na formação do clube madeirense, entre 1995 e 1997.

"Foi aqui que nasceram os primeiros sonhos, que se revelaram os primeiros sinais de um talento excecional e que começou a construir-se o percurso de um jovem que conquistaria o mundo, dentro e fora das quatro linhas", refere a mesma nota.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na Liga das Nações.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em Portugal.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.