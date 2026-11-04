Mau tempo obriga ao cancelamento das viagens de sábado e domingo do 'Lobo Marinho'

A Porto Santo Line (PSL) informou, esta quarta-feira, que as viagens de 7 de Novembro, sábado, e dia 8, domingo, serão canceladas devido "às más condições meteorológicas previstas para o arquipélago da Madeira, e que poderiam colocar em causa a segurança dos seus passageiros e do navio".

Para mais informações, a PSL aconselha contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a 6ªf, das 9h às 19h e, sábados e domingos, das 10h às 15h/15h30 às 18h (encerrado em dias feriados). Ou pode dirigir-se a um dos balcões: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, Funchal: de 2ªf a 6ªf, das 8h30h às 18h; Estrada Monumental, nº 175 C, Funchal: de 2ªf a domingo, das 9h às 20h; Cais do Funchal, de 2ªf a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h; e Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo: de 2ª a 6ªf, das 10h às 18h.