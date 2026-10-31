FC Porto goleia Estoril Praia e fixa o melhor arranque em 86 anos
O líder FC Porto consumou hoje o melhor arranque na I Liga portuguesa de futebol nos últimos 86 anos, ao somar o 10.º triunfo em outras tantas jornadas, na receção ao Estoril Praia, último classificado, por 4-0.
Desde a temporada 1939/40 que os 'dragões' não somavam por vitórias as 10 primeiras jornadas, tendo agora replicado aquele registo com golos de Victor Froholdt (04 minutos), Borja Sainz (64), André Silva (70) e Gabri Veiga (73).
Os campeões nacionais seguem, assim, 100% vitoriosos na liderança da I Liga, com 30 pontos, mais oito face ao segundo classificado, Benfica, que só joga na segunda-feira, enquanto o Estoril Praia averbou a oitava derrota e permanece afundado no último posto, sem qualquer triunfo e com apenas dois pontos.