“Aquela derrota, pesada, com o Guimarães foi muito forte”

Sem vencer há sete jornadas consecutivas – a última vitória, 2-1 aconteceu a 18 de Agosto diante do Famalicão -, o treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, está ciente do quanto é importante vencer, amanhã, o Santa Clara, encontro referente à 10.ª jornada da I Liga e que tem início marcado para as 18h00, no Estádio do Marítimo.

"Não é só com o Santa Clara, porque a pressão está sempre lá para ganhar jogos e pontos. Até o jogo da Taça de Portugal estava tudo relativamente bem, mas aquela derrota pesada com o V. Guimarães foi muito forte. Entretanto, as outras equipas estão a ganhar também, por isso olha-se mais para a tabela. Mas desde a primeira jornada que estamos a fazer isto, em busca de pontos. Entrámos fortes no campeonato, mas sabendo que há sempre jogos que vais perder, como aquelas derrotas por 2-1, mas depois daquele resultado pesado ficou bem claro que temos de melhorar. Agora temos o Santa Clara,uma equipa boa, que começou muito bem a época."